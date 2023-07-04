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По Донецку и Макеевке выпустили четыре ракеты из РСЗО и пять снарядов калибром 155 мм

Вероника Волосунова
22:58 04.07.2023
Обстрелы из РСЗО зафиксировали в Донецке и Макеевке в 21:20, а пять снарядов натовского калибра в 22:10 по Киевскому району административного центра ДНР.
© Видео: Типичный Донецк, Telegram © Фото: Telegram, @opersvodki
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Во вторник вечером украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:20 - н.п. Богатырь – н.п. Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 - н.п. Богатырь – г. Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 22:10 по Киевскому району Донецка выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров.  

На видео «Типичного Донецка» запечатлен момент хлопка. Сразу после него раздаются звуки разбитых вдребезги стекол и вопящих сирен автомобилей. 

Ранее стало известно, что мощные взрывы прозвучали в Донецке и Макеевке. На кадрах, которые в соцсетях опубликовали очевидцы, слышно, что взрыв сопровождается сильнейшим хлопком, и видно огромное облако дыма.

Донецк и Макеевка уже подвергались обстрелам днем. В результате погибли два человека, восемь получили ранения, в том числе девочка 2017 года рождения.

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