По Донецку и Макеевке выпустили четыре ракеты из РСЗО и пять снарядов калибром 155 мм
Во вторник вечером украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:20 - н.п. Богатырь – н.п. Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 - н.п. Богатырь – г. Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 22:10 по Киевскому району Донецка выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров.
На видео «Типичного Донецка» запечатлен момент хлопка. Сразу после него раздаются звуки разбитых вдребезги стекол и вопящих сирен автомобилей.
Ранее стало известно, что мощные взрывы прозвучали в Донецке и Макеевке. На кадрах, которые в соцсетях опубликовали очевидцы, слышно, что взрыв сопровождается сильнейшим хлопком, и видно огромное облако дыма.
Донецк и Макеевка уже подвергались обстрелам днем. В результате погибли два человека, восемь получили ранения, в том числе девочка 2017 года рождения.