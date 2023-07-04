Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Украинские беспилотники были уничтожены средствами ПВО и РЭБ, жертв и разрушений нет.

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Министерство обороны России сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить теракт с беспилотниками на территории Новой Москвы и Московской области. Противник применил пять беспилотных летательных аппаратов, все они были уничтожены.

Четыре беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны на территории Новой Москвы. Еще один потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья после подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Благодаря действиям по пресечению атаки удалось не допустить жертв и разрушений.

Как сообщили в правоохранительных органах, украинские боевики применили беспилотники вертолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за атаки была перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково, на данный момент все ограничения на полеты сняты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку очередным актом международного терроризма.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов