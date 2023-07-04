Мария Захарова назвала атаку дронов в Подмосковье актом терроризма

В зоне отраженной в Подмосковье атаки беспилотников находится аэропорт, принимающий как внутренние, так и зарубежные рейсы.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку дронов, которые направлялись на Москву утром 4 июля и были ликвидированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат подчеркнула, что речь идет о международном терроризме, так как «эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием».

«Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН - финансируют террористический режим», - резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве и Калужской области сегодня сбили три беспилотника.