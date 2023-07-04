Собянин сообщил об уничтожении всех беспилотников, атаковавших Новую Москву и Подмосковье

Все обнаруженные украинские беспилотники были уничтожены, пострадавших нет.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил подробности произошедшей накануне атаки беспилоников. Украинские БПЛА были замечены в Новой Москве и Московской области. Все вражеские аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы... Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также градоначальник сообщил, что из аэропорта Внуково была перенаправлена часть рейсов. С 8 утра все ограничения на полеты в данном районе были сняты.

На данным силовых структур, в разное время были обнаружены три беспилотника вертолетного типа, которые направлялись к Москве. Два из них были подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области.