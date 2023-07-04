В стране и мире Три беспилотника сбили в Новой Москве и Калужской области Ирина Елагина Беспилотники направлялись в сторону Москву и были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы. © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости Читайте нас на: Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. «Три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области», - уточнили в правоохранительных органах. Уничтоженные дроны были вертолетного типа. Информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось об отражении атаки украинских БПЛА в Курской области. Напомним, что на вооружении российской армии имеются новейшие комплексы РЭБ «Палантин», которые способны обнаружить и вывести из строя БПЛА противника. Экспертное мнение и аналитика