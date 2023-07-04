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Три беспилотника сбили в Новой Москве и Калужской области

Ирина Елагина
06:55 04.07.2023
Беспилотники направлялись в сторону Москву и были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.
Три беспилотника сбили в Новой Москве и Калужской области
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области», - уточнили в правоохранительных органах.

Уничтоженные дроны были вертолетного типа. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось об отражении атаки украинских БПЛА в Курской области.

Напомним, что на вооружении российской армии имеются новейшие комплексы РЭБ «Палантин», которые способны обнаружить и вывести из строя БПЛА противника. 

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