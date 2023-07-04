Мишустин заявил, что массовое отравление «Мистером Сидром» не связано с мораторием на проверки

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Трагическое массовое отравление напитком «Мистер Сидр» не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса и ИП. Виновные в произошедшем уже найдены и понесут наказание. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами Совета Федерации.

«Данная трагедия не связана с мораторием на проведение проверок. Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и, соответственно, понесут перед законом ответственность. Но то, что касается рисков для жизни и здоровья граждан - здесь сохраняется возможность проводить соответствующие плановые и внеплановые проверки в организациях любого уровня, чтобы в первую очередь предотвратить угрозы для безопасности людей», - заявил Мишустин.

Премьер добавил, что на данный момент идет проработка вопросов, связанных с организацией розничной торговли алкогольных напитков. С 1 сентября потребители смогут сами проверять подлинность и качество покупок - данные корректировки уже внесены в законодательство.

Ранее министр здравоохранения Мурашко сообщил, что контрафактным сидром в России отравились 106 человек, 36 погибли, в том числе несовершеннолетние. Известно, что ядовитая жидкость, из которой был произведен напиток, была украдена со складов МВД по Самарской области. На данный момент задержаны два жителя Самары и устанавливаются их сообщники. Кроме того, по факту дела лишились своей должности два высокопоставленных чиновника МВД РФ.