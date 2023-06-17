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Мурашко: контрафактным сидром в России отравились 106 человек, 36 погибли

Сергей Лебедев
03:38 17.06.2023
Сейчас на стационарном лечении находятся 19 человек.
Мурашко: контрафактным сидром в России отравились 106 человек, 36 погибли
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В России 36 человек, в том числе один ребенок, скончались из-за употребления контрафактного сидра. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, всего же суррогатом отравились 106 человек. Среди пострадавших от сидра есть пятеро детей.

«На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек», - цитирует РИА Новости министра.

Напомним, о первых пострадавших от контрафактного сидра стало известно 5 июня этого года. Наиболее массовые случаи отравления зафиксированы в Ульяновской области. Также есть пострадавшие в других регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 субъектах России более 37 тысяч литров опасного напитка.

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