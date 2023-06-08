Стали известны подробности хищения со складов МВД, которое привело к массовому отравлению сидром

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«Звезде» стали известны подробности хищения изъятого в 2012 ядовитой жидкости из складов МВД по Самарской области, которая впоследствии стала причиной массового отравления продукции под маркой «Мистер Сидр».

«Ядовитую жидкость украли, а помог это сделать сержант полиции, который охранял помещение. Именно он помог проникнуть в здание и похитить раствор. В настоящее время он задержан», - рассказал корреспондент с места хищения.

На данный момент также задержаны два жителя Самары, и устанавливаются их сообщники. Кроме того, по факту дела лишились своей должности два высокопоставленных чиновника МВД РФ.

Ранее стало известно, что глава МВД России освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области после установления каналов поступления сидра. Кроме того, согласно сообщению ведомства, будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».