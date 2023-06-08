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Замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области освободили от должности после выявления каналов поступления сидра

Игнат Далакян
14:52 08.06.2023
Правоохранительными органами был установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ГУ МВД России по Самарской области.
Замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области освободили от должности после выявления каналов поступления сидра
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области после установления каналов поступления сидра.

Согласно опубликованному сообщению ведомства, полицейские провели масштабный комплекс мероприятий для установления нелегальных каналов поступления опасной для жизни людей алкогольной продукции, которая реализовывалась под маркой «Мистер Сидр».

После проверки большого количества магазинов, складских помещений и транспортных средств полицейскими был установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», - сообщило ведомство.

Сообщается, что два жителя Самары были задержаны за совершение хищений, а также задержан осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам сотрудник полиции.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер Сидр».

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