В Кремле назвали абсолютным фактом уничтожение всех дронов, атаковавших Москву

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Все украинские беспилотники, атаковавшие Москву утром 4 июля были успешно уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о степени защищенности столицы от подобных атак.

«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», - заявил Песков журналистам.

Напомним, киевский режим утром 4 июля предпринял попытку совершить теракт с беспилотниками на территории Новой Москвы и Московской области. Как сообщили в Минобороны, противник применил пять беспилотных летательных аппаратов, все они были уничтожены средствами ПВО и РЭБ. В правоохранительных органах уточнили, что речь шла о беспилотниках вертолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за атаки была перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково, на данный момент все ограничения на полеты сняты.