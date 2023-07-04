Жительница Валуево рассказала, что происходило в поселке во время атаки БПЛА

По словам Алисы Машинистовой, во время атаки беспилотников на кухне задрожали стаканы и закачалась люстра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жительница поселка Валуево Алиса Машинистова рассказала о своих эмоциях во время атаки беспилотников. В момент, когда женщина услышала хлопок, она находилась на кухне и сначала не придала значения звукам, однако позже более сильный хлопок обратил на себя ее внимание.

«Мне так плохо стало, ноги онемели в коленках», - поделилась она.

По словам очевидицы, после хлопка на кухне закачалась люстра, а стаканы в буфете задрожали.

«Муж вскочил, прибегает, спрашивает, что там. Потом вышел на улицу, соседи тоже вышли, там беседовали», - рассказала она.

Напомним, три БПЛА вертолетного типа были обнаружены в Новой Москве и Калужской области и сбиты утром 4 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее актом терроризма.