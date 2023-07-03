В больнице скончался таджикистанец, застреливший силовиков в аэропорту Кишинева

Гражданин Таджикистана получил тяжелые ранения в ходе задержания и несколько дней не приходил в сознание.

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Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли двое силовиков, умер в больнице. В ходе задержания мужчина был тяжело ранен и несколько дней не приходил в сознание в больнице Кишинева.

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», - сообщила полиция Молдавии в официальном Telegram-канале.

Напомним, что злоумышленник открыл стрельбу в аэропорту 30 июня после того, как его не пустили в страну. Он целился в сотрудников пограничной службы и забаррикадировался в одном из помещений.

Позже гражданин Таджикистана был задержан. Выяснилось, что в родной стране он разыскивается по делу о похищении человека. Ашуров был членом преступной ОПГ, похитившей банкира Шухрата Исматуллоева.