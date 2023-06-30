В аэропорту Кишинева неизвестный устроил стрельбу

© Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress

В аэропорту Кишинева неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, ссылаясь на заявление МВД Молдавии.

По предварительным данным, стрелявшим оказался иностранец, которому запретили въезд в страну. Злоумышленник выстрелил в сотрудника пограничной службы и забаррикадировался в одном из помещений.

Сообщается, что людей эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Местные СМИ передают, что в результате стрельбы был убит один человек - им может быть полицейский или пограничник.

В настоящее время авиасообщение в аэропорту Кишинева приостановлено.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести во время драки с применением огнестрельного оружия на вечеринке в Сагино в американском штате Мичиган 25 июня. Местная полиция сообщила, что у гостей при себе оказалось порядка пяти видов оружия различного калибра.