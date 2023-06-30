Стрелявший в аэропорту Кишинева задержан

Издание «Комсомольская правда в Молдове» сообщает, что задержанный получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, GlobalLookPress

Мужчину, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«МВД Молдовы подтвердило, что стрелок в международном аэропорту Кишинева задержан спецназом полиции и более угрозы не представляет», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По информации издания «Комсомольская правда в Молдове», задержанный получил ранения, ему оказывается медицинская помощь. В настоящий момент в аэропорт молдавской столицы летят несколько самолетов. Пока неизвестно, перенаправят ли их в другие воздушные гавани.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 (4) Уголовного кодекса республики «террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек».

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет у пограничника и произвел несколько выстрелов. После этого мужчина забаррикадировался в помещении аэропорта и взял заложников.