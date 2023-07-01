Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева разыскивается за похищение банкира

После похищения мужчина бежал в Молдавию, чтобы потом скрыться в странах Евросоюза.

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Мужчину, который накануне устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, разыскивают таджикистанские правоохранители по делу о похищении человека. Об этом сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Таджикистана.

«Рустам Ашуров, открывший накануне стрельбу в аэропорту города Кишинева, разыскивается Таджикистаном по делу о похищении зампредседателя “Ориенбанка” Шухрата Исматуллоева», - приводятся слова собеседника агентства.

Как утверждается, 23 июня ночью в Душанбе ОПГ похитила банкира, впоследствии оказалось, что Ашуров является членом этой группы. Мужчина бежал в Молдавию через Турцию, чтобы потом спрятаться в странах ЕС.

По данным правоохранителей, когда Ашуров пересекал госграницу Молдавии и его попытались задержать в аэропорту Кишинева, он выхватил пистолет у полицейского, застрелил двух человек, еще несколько взял в заложники.

Злоумышленника удалось задержать, при проведении антитеррористической операции мужчина получил ранение.