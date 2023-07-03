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Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров

Анастасия Бобылева
11:14 03.07.2023
В субботу, 1 июля, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка, к утру 3 июля она составляла 8 км.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 км. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителям и пассажирам, ожидающим очереди на досмотр, помогают волонтеры, сотрудники местной администрации и Таманского сельского поселения. За сутки они раздали более пяти тонн воды.

Напомним, пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в субботу, 1 июля. Она сократилась до 3 км к утру следующего дня, однако 3 июля снова увеличилась и составила 8 км. При этом в обратную сторону движение более свободное.

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