Перед Крымским мостом образовалась пятикилометровая пробка

Время ожидания досмотра составило более двух часов.

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У Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка. Об этом сообщил министр транспорта полуострова Николай Тимошенко. По его словам, время ожидания досмотра составило более двух часов.

Чиновник принес свои извинения гражданам за доставленные неудобства. Николай Тимошенко пообещал увеличить пропускную способность досмотрового пункта.

«Увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой», - добавил министр транспорта.

Напомним, что 19 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что грузовики пока не будут передвигаться по Крымскому мосту. Такое решение приняли в целях безопасности.