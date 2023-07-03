Очередь машин у Крымского моста растянулась на 8 км

Затор в движении связан с особыми мерами безопасности и досмотром всех машин и багажа по пути в Крым.

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Автомобили на пути в Крым выстроились в 8-километровую пробку у Крымского моста из-за особых мер безопасности и тщательного досмотра всех машин и каждого предмета багажа. Оперативными данными о дорожной обстановке поделился министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру понедельника достигла восьми километров, ждать проезда моста приходится не менее пяти часов», - говорится в публикации Лукашенко в Telegram.

На съезде с моста в сторону Краснодарского края ситуация более штатная: пробка не превышает 500 м, а проезд через зону досмотра занимает примерно 40 минут.

Ранее сообщалось, что машины по 5 часов стоят в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.



