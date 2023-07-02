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Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 километров

Сергей Лебедев
07:22 02.07.2023
При выезде с территории полуострова затора на данный момент нет.
Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 километров
© Фото: alexandrleto, VK
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Сегодня к шести часам утра пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до трех километров. Об этом в воскресенье сообщил министр транспорта полуострова Николай Тимошенко. По его словам, время ожидания составляет до 1,5 часов. 

«Маршрут через Крымский мост Республика Крым -Краснодарский край по состоянию на 06:00 пробки нет», - добавил Николай Тимошенко.

Напомним, огромная пробка перед мостом со стороны Кубани образовалась вчера. В какой-то момент она достигала 9 километров.

Трудности с проездом связаны с досмотровыми мероприятиями. Власти обещали увеличить пропускную способность постов.

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