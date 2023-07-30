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Опубликованы кадры последствий попадания беспилотника в башню Москва-Сити

Владимир Рубанов
05:02 30.07.2023
Повреждения затронули один этаж, там разбито остекление.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует кадры последствий прилета дрона в башню Москва-Сити. На них видно, что повреждения затронули один этаж, там разбито остекление. Место происшествия оцеплено. У здания припаркованы автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников двух башен Москва-Сити никто не пострадал. Возгорания после прилета тоже не произошло.

Беспилотник попал в 50-этажное здание «IQ-квартала» на Пресненской набережной. Людей из башни эвакуировали.

Ранее сообщалось, что ПВО в Московской области отразила атаки беспилотников на столицу. Были сбиты два дрона самолетного типа.

В Московской воздушной зоне введено  ограничение на полеты. Аэропорт «Внуково» закрыт на вылет и прилет.

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