Опубликованы кадры последствий попадания беспилотника в башню Москва-Сити

Повреждения затронули один этаж, там разбито остекление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры последствий прилета дрона в башню Москва-Сити. На них видно, что повреждения затронули один этаж, там разбито остекление. Место происшествия оцеплено. У здания припаркованы автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников двух башен Москва-Сити никто не пострадал. Возгорания после прилета тоже не произошло.

Беспилотник попал в 50-этажное здание «IQ-квартала» на Пресненской набережной. Людей из башни эвакуировали.

Ранее сообщалось, что ПВО в Московской области отразила атаки беспилотников на столицу. Были сбиты два дрона самолетного типа.

В Московской воздушной зоне введено ограничение на полеты. Аэропорт «Внуково» закрыт на вылет и прилет.