ТАСС: в Подмосковье ПВО отразила атаки беспилотников на столицу

© Фото: Alexander Legky, Александр Легки Global Look Press

Система противовоздушной обороны в Московской области отразила атаки беспилотников на Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В силовых структурах агентству сообщили, что на западе Подмосковья ПВО сбила два беспилотника самолетного типа, которые участвовали в атаке на столицу.

В 50-этажном здании «IQ-квартала» в центре Москвы произошел хлопок, передает агентство со ссылкой на экстренные службы. В части здания выбиты стекла.

В здании на Пресненской набережной, 10с2 на уровне 5-6 этажа разбито остекление. Пострадавших нет. Возгорания не было.

По данным экстренных служб, людей из башни «IQ-квартала» эвакуировали.

Утром 24 июля власти Киева пытались осуществить террористическую атаку в Москве двумя дронами, сообщало ранее Минобороны России. Средствами РЭБ беспилотники были подавлены и потерпели крушение.

Массовая атака БПЛА на Москву была зафиксирована 30 мая. Тогда были задействованы восемь аппаратов самолетного типа. Пять из них сбили, еще три подавили средствами РЭБ. Несколько зданий в Москве незначительно пострадали. За медпомощью обратились два человека.

Президент Владимир Путин назвал атаку украинских дронов террористической деятельностью официального Киева.