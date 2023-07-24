МО РФ: утром 24 июля пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку двумя БПЛА в Москве

По данным Минобороны России, в результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

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В Министерстве обороны России сообщили, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», - сообщили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром жители нескольких районов на юго-западе и юге столицы сообщили о звуках взрывов. Сообщалось, на одном из мест предполагаемого удара были обнаружены осколки беспилотника. Кроме того, в экстренных службах заявили, что один БПЛА попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Инцидент также прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что около четырех часов утра 24 июля в столице беспилотники атаковали два нежилых здания. Градоначальник уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.