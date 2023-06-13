Путин пообещал защитить Москву и другие города от атак беспилотников

Российский лидер отметил, что работа по модернизации систем ПВО будет проведена в кратчайшие сроки.

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Президент Владимир Путин заявил о необходимости перенастройки традиционной системы противовоздушной обороны исходя из тех угроз, которые несут в себе вражеские беспилотники.

«В свое время в Хмеймиме была ситуация, когда беспилотники залетели на территорию базы и сбросили несколько гранат. Были потери среди личного состава. Достаточно быстро научились с ними бороться различными способами и средствами», - рассказал президент на встрече с военкорами.

Эти проблемы не являются нерешаемыми, уточнил глава государства. Просто соответствующие службы должны заняться этими вопросами.

«Традиционная система ПВО настроена на ракеты и большие самолеты. Как правило, беспилотники из современных материалов, легкие и достаточно сложно их обнаруживать. Нужно проводить работу. Было бы лучше, если бы это сделали своевременно, но тем не менее, работа проводится. Эти задачи будут решены», - пообещал президент.

Тридцатого мая киевский режим предпринял попытку атаковать Москву с помощью беспилотников самолетного типа. Всего были задействованы восемь аппаратов. Пять из них сбили, еще три подавили средствами РЭБ. Президент Владимир Путин назвал атаку украинских дронов террористической деятельностью официального Киева.