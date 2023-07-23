Лукашенко назвал неприемлемой передачу украинских земель Польше
Лукашенко заявил, что если Западная Украина попросит о помощи, то Белоруссия ее окажет.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным, что считает неприемлемой передачу украинских земель Польше.
«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы», - заявил глава Белоруссии.
Лукашенко добавил, что если Украине потребуется помощь и она попросит об этом, то Белоруссия ее окажет.