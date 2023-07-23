В стране и мире Лукашенко назвал неприемлемой передачу украинских земель Польше Вероника Волосунова Лукашенко заявил, что если Западная Украина попросит о помощи, то Белоруссия ее окажет. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным, что считает неприемлемой передачу украинских земель Польше. «Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы», - заявил глава Белоруссии. Лукашенко добавил, что если Украине потребуется помощь и она попросит об этом, то Белоруссия ее окажет. Экспертное мнение и аналитика