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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что польские власти рассматривали вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы РФ. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции Zet.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - заявил он.

По мнению Сикорского, подобным образом могла размышлять польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS).

Польский премьер Матеуш Моравецкий прокомментировал слова бывшего главы внешнеполитического ведомства страны, всячески отрицая его предположения.

В декабре польское издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщило, что у главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского уже давно зреет план по захвату западных территорий Украины. Кроме притязаний на территории западной Украины, Качиньский неоднократно заявлял о намерении Польши получить репарации от Германии за преступления нацистов во времена Второй мировой войны.

В ноябре прошлого года директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии трех украинских областей: Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской.