Yle: восток Финляндии переживает упадок без туристов из России

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Деловая жизнь на восточной границе Финляндии пошла на убыль с началом спецоперации РФ на Украине и введенных со стороны Хельсинки ограничений для российских туристов, пишет Yle.

Некоторые компании были почти полностью построены на российском туризме. Полгода назад, например, турфирма Saimaa Travel объявила о банкротстве. Почти 20 лет она организовывала круизы в Выборг.

Временно закрыты расположенные на границе магазины сети Disas Fish и их кафе. В тяжелом положении находятся и другие магазины, которые были размещены для обслуживания прибывающих из-за границы людей.

В начале июля курорт Иматра начал коллективные переговоры, в результате которых 20 сотрудников могут потерять работу. Одной из причин плохого состояния курорта является отсутствие российских туристов, а также рост цен.

Аутлет-городок Zsar недалеко от пограничного перехода Ваалимаа тоже был признан банкротом в конце прошлого года. Его целевой группой были исключительно россияне, покупающие люксовые бренды.

Украинский конфликт повлиял на финансирование ЕС восточных пограничных регионов Финляндии. Весной и зимой 2022 года ЕС приостановил подготовку программ сотрудничества по внешним границам на 2021-2027 годы. В Финляндии это означало отмену трех программ в восточном приграничном регионе.

В частности, на развитие участка железной дороги между Луумяки и Иматра было выделено 215 миллионов евро. Однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне прекратила активное продвижение проекта. Она сказала, что «в восточной железной дороге нет никакого смысла».

Ранее сообщалось, что Финляндия прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге с 1 августа. В июле Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для россиян. Теперь владельцы недвижимости и бизнесмены должны обосновать необходимость посещения страны лично.