Аутлет-деревня Zsar в Финляндии разорилась без туристов из России

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Финская аутлет-деревня Zsar около КПП Ваалимаа лишилась основной статьи дохода, связанной с шопинг-туризмом из России. О проблемах в финской экономике из-за частичного закрытия границ с РФ пишет издание Ilta-Sanomat.

Огромный торговый комплекс Zsar, ориентированный на российских туристов и петербуржцев, которые приезжали в Финляндию на пару часов за продуктами и другими товарами, стал банкротом из-за отсутствия покупателей из России. Проблемы начались еще во время пандемии и приняли тотальный характер из-за спецоперации на Украине - финские власти в след за другими государствами Европы аннулировали визы россиянам и запретили им въезд в страну.

«В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка», - отметил Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года.

Томминен назвал смертельным ударом отсутствие российских покупателей.

Ранее сообщалось, что Финляндия отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку, российская дипмиссия должна прекратить работу 1 октября 2023 года.