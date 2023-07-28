Финляндия прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге с 1 августа

МИД Финляндии сообщил, что в Санкт-Петербурге не будут принимать заявления на выдачу визы и вида на жительство.

© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

МИД Финляндии сообщил о том, что визовый центр страны VFS в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на выдачу виз и вида на жительство с 1 августа 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Также в министерстве добавили, что временно с 1 по 31 августа не будут выдаваться визы в посольстве в Москве.

«В связи с нехваткой ресурсов заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не могут быть приняты в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России в период с 1 августа по 31 августа 2023 года», - сообщили в МИД страны.

Заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обрабатываться в обычном режиме.

Напомним, ранее 19 июля Финляндия отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Работа диппредставительства будет прекращена 1 октября. С 1 октября также отозвано согласие на деятельность Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.