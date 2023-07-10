Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян

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Финляндия с понедельника ужесточила въезд российским студентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. Новые ограничения вступили в силу с полуночи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Отмечается, что владельцы недвижимости и бизнесмены должны обосновать необходимость посещения страны лично. Последним запретят возможность транзита в другие страны через Финляндию.

Студентам разрешено участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации.

Напомним, в конце июня этого года стало известно, что Финляндия рассматривает ужесточение ограничений на въезд в страну российских граждан. В правительстве страны заявили, что такие поездки ставят под угрозу международные отношения скандинавского государства.

А недавно Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило девять финских дипломатов персонами нон грата. Кроме того, с 1 октября будет отозвано согласие на деятельность Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.