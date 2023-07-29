Путин поздравил с юбилеем центр «Амурский тигр»

За время работы центр не просто сохранил, но и приумножил популяцию амурского тигра.

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Президент Владимир Путин поздравил с 10-летием центр «Амурский тигр», созданный под эгидой Русского географического общества. Глава государства подчеркнул, что центр выполняет важную миссию сбережения популяции хищника. Специалисты центра «Амурский тигр» находят в тайге раненых животных и помогают им восстановиться. Этой зимой такая помощь потребовалась четырем кошкам. Мария работает с хищниками уже больше шести лет. У каждого - индивидуальный не только окрас, но и характер. Животное умное и никогда не проявляет агрессии без причины. Но в Приморье и Хабаровском крае большое количество населенных пунктов кошки держат в страхе.

Галина Павленко живет недалеко от поселка Сита, держит хозяйство, домашний скот. Первым приближение хищника чувствует конь. Храбро рассказывает, что к ней на участок почти каждый день приходит сразу два тигра.

«Он жил у меня и второй, кошка и кот. Такого сумасшествия не было никогда. Ходили, но как прошлую зиму, ужас», - вспомнила Галина Павленко.

В темное время суток тигр на улицах этого поселка - полноправный хозяин. А жителям остается только прятать своих домашних питомцев и самим лишний раз не выходить из дома.

«Он выйдет, что я сделаю? Нам страшно. В 8 часов вечера из дома не выходим», - призналась жительница поселка Сита Светлана Шеина.

Появление хищников рядом с населенными пунктами фиксируют охотоведы. Они наблюдают за животным.

«Как правило, основная причина возникновения конфликтных ситуации, можно сказать, безалаберность самих граждан. Свалки вблизи населенных пунктов, которые привлекают диких животных, либо бродячих собак. Тигр идет, увидел собаку - задавил», - объяснил первый заместитель министра сельского хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Чтобы обработать и зашить раны понадобилось около пяти часов. Коню установили дренажи и наложили швы. Каждый день хозяева ставят капельницы. Тигр напал на животное недалеко от Владивостока.

«Тигр ходит пять лет, обходит и уходит. Это новый», - предположила директор конного клуба Александра Слепова.

Основной пищей для полосатого хищника являются копытные животные и кабаны. Однако популяция последних сильно уменьшилась из-за свиного гриппа. Это отчасти и стало причиной, почему в последнее время тигры все чаще выходят к людям. В этом году реабилитацию прошли 10 тигров. Перед тем, как хищный зверь вернется в тайгу, ему проводят экзамен. Специалисты должны убедиться, что кошки смогут самостоятельно выжить и боятся людей. Впервые амурскую тигрицу выпустили в лес между Россией и Китаем.

Вклад России в международную работу по охране тигров - огромен. Всего за 10 лет центру «Амурский тигр» удалось не только сохранить, но и увеличить популяцию. Теперь в России - 750 полосатых кошек.