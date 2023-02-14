Гендиректор центра «Амурский тигр» назвал возможные причины нападения тигра на охотников в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в зимовье села Арсеньево краснокнижный амурский тигр напал на двух охотников. Хищник перепрыгнул через стекло помещения и набросился на одного из мужчин. По данным регионального МВД, второй охотник мгновенно среагировал и застрелил животное.

Пострадавший охотник был госпитализирован в краевую клиническую больницу №1. В медучреждении побывал корреспондент «Звезды». По его словам, раненый охотник после нападения еще двое суток находился в лесу и потерял много крови. Оказать помощь раньше попросту не было возможности из-за тяжелых погодных условий. Мужчину доставили в больницу при помощи вертолета.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что в настоящее время проводится доследственная проверка, которая должна подтвердить или опровергнуть правдоподобность версии потерпевшего и его напарника. Труп хищника будет направлен на экспертизу, которая поможет определить причины нападения, добавил он.

«Исходя из фото- и видеоматериалов, находящихся в свободном доступе, у тигра отмечены травмы, которые действительно могли ему мешать перемещаться по лесу, добывать еду. Внешне тигр истощенный, и это все могло быть причиной нападения тигра на человека», - объяснил специалист.

Ранее «Звезда» показывала амурского тигра, который держал в страхе жителей нескольких районов Хабаровского края.