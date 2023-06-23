В Приморье спасли двух краснокнижных лесных котят, чью мать сбила машина

Котята сидели у тела своей матери на обочине, их обнаружил проезжающий мимо водитель.

© Фото: Центр «Тигр», Telegram

В Приморском крае два краснокнижных лесных котенка остались сиротами после того, как их мать сбила машина. Как сообщили в центре «Тигр» (центр реабилитации амурских тигров и других редких животных), они сидели на обочине у тела матери.

«Проезжающий водитель сообщил о происшествии в департамент министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края. Начинаем выкармливать крох», - говорится в Telegram-канале реабилитационного центра.

Сотрудники центра обратились к жителям Приморья с просьбой о помощи, поскольку животные нуждаются в кормах и молоке.