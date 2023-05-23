В стране и мире В Приморском крае рыбаки встретили мать-тигрицу и троих тигрят Елизавета Егорова Животные вели себя спокойно - они находились у себя дома. © Видео: ЦентрАмурскийТигр, Telegram © Фото: ЦентрАмурскийТигр, Telegram Читайте нас на: По пути на рыбалку в ночь на вторник люди встретили мать-тигрицу и троих тигрят в районе Приморского края. Предположительно, встреча с дикими животными произошла на территории одного из охотохозяйств в Шкотовском районе Приморского края.

Тигры вели себя спокойно, так как территория хозяйства является их домом. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале. Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как в центре «Амурский тигр» спасают редких хищников. Экспертное мнение и аналитика