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В Приморском крае рыбаки встретили мать-тигрицу и троих тигрят

Елизавета Егорова
05:30 23.05.2023
Животные вели себя спокойно - они находились у себя дома.
© Видео: ЦентрАмурскийТигр, Telegram © Фото: ЦентрАмурскийТигр, Telegram
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По пути на рыбалку в ночь на вторник люди встретили мать-тигрицу и троих тигрят в районе Приморского края. Предположительно, встреча с дикими животными произошла на территории одного из охотохозяйств в Шкотовском районе Приморского края.
Тигры вели себя спокойно, так как территория хозяйства является их домом. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как в центре «Амурский тигр» спасают редких хищников.

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