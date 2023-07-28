МО РФ: пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку БПЛА в Московской области

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В пятницу утром военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны. В результате произошедшего никто не пострадал. Обошлось без разрушений. Ранее о БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в минувший понедельник также была пресечена попытка украинских националистов осуществить террористическую атаку по объектам в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение.

Тогда от взрыва летательного аппарата на Комсомольском проспекте выбило несколько окон. Пострадавших не было.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.