МО РФ: пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку БПЛА в Московской области
В пятницу утром военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны. В результате произошедшего никто не пострадал. Обошлось без разрушений. Ранее о БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, в минувший понедельник также была пресечена попытка украинских националистов осуществить террористическую атаку по объектам в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение.
Тогда от взрыва летательного аппарата на Комсомольском проспекте выбило несколько окон. Пострадавших не было.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.