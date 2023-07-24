Собянин: в Москве на Комсомольском проспекте от взрыва БПЛА выбито несколько окон

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В Москве на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что 24 июля пресекли попытку украинских боевиков осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве. БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Произошедшее уже прокомментировала и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она назвала атаку беспилотников актом международного терроризма.