Собянин: ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших в результате неудачной атаки вражеского БПЛА нет.

© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, GlobalLookPress

В ночь на 28 июля киевский режим предпринял попытку атаки на столицу с помощью беспилотного летательного аппарата, который был сбит подразделениями Министерства обороны России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, разрушений и пострадавших в результате предпринятой атаки нет.

В понедельник, 24 июля, Сергей Собянин сообщил, что в Москве на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон. Мэр столицы пообещал максимально быстро помочь жителям города устранить последствия произошедшего. По данным Минобороны России, два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. В ведомстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших не было.