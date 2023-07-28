Новые центры силы: как прошел откровенный разговор Путина с лидерами Африки в Петербурге

Участники саммита пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего развития многополярного мира, честного и открытого сотрудничества на благо народов всех стран.

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Важный второй день саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Состоялось пленарное заседание. Обстоятельный разговор с лидерами африканских стран шел несколько часов. Владимир Путин говорил о том, что Африка становится новым центром силы и это должны будут принять все. Обсуждались вопросы формировании многополярной системы мира. В центре внимания и ситуация на Украине. Участников саммита утренний Петербург встретил проливным дождем. Пленарное заседание прошло за одним большим круглым столом. Семнадцать лидеров африканских стран вместе с Владимиром Путиным, который сразу озвучил основный принцип межгосударственных взаимоотношений.

«Главное, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный, самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах. Причем такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, равных в своих правах», - заявил Путин.

Одна из миссий африканских лидеров на петербургском саммите - предложить свои инициативы по прекращению украинского конфликта. Президенты Египта и Конго попросили Владимира Путина начать переговоры с представителями киевского режима.

«Мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в форме переговоров. Проблема в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, но они отказываются от переговоров о равной безопасности для всех, включая Россию. Да и украинский режим отказывается от переговоров, президент принял декрет, запрещающий вести переговоры, хотя я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам», - напомнил Путин.

Именно Запад продолжает «раскачивать лодку». Причинами нестабильности на африканском континенте Владимир Путин назвал последствия колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», которого до сих пор пытаются придерживаться бывшие западные метрополии. И безопасность Африки, без сомнения, зависит от военно-технического сотрудничества с Россией.

«В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из многих стран Африки. Развиваем сотрудничество в военно-технической области. Заключили соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления суверенитета и безопасности этих государств», - рассказал российский лидер.

Взаимовыгодные отношения России с Африкой сложились еще в середине прошлого века, когда Советский Союз помогал многим странам бороться за свободу, строил заводы и больницы, энергетическую инфраструктуру. И помогать мы не переставали.

«За период с 2020 по 2023 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций. Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки», - перечислил президент.

Единственный человек в военной форме за этим круглым столом - самый молодой лидер страны в мире, 35-летний президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Заранее извинившись за прямоту перед старшими «товарищами», он озвучил главную проблему континента.

«Как так получается, что Африка, где столько ресурсов, воды, солнца - беднейший регион и мы просим помощи? Сегодня мы сталкиваемся с самой жестокой формой современного рабства, которое нам навязывается. Мы решили с этим бороться. Африканские страны не должны быть как марионетки, управляемые западными правительствами», - призвал президент Букина-Фасо Ибрагим Траоре.

Молодого коллегу поддержал президент Уганды, который назвал экономические отношения Запада с африканскими странами «современной формой рабства». Он привел конкретный пример с кофе.

«Общий объем кофейного бизнеса сейчас составляет 460 миллиардов долларов США. Однако, производящие кофе страны в Африке, Бразилии, Колумбии, другие страны - получают лишь 25 миллиардов на этом рынке», - подсчитал президент Уганды.

Представители африканских стран предложили России покупать не сырье, а готовую продукцию, используя для ее производства наши технологии. И никакие западные санкции не должны этому помешать

«Единственная страна в мире, которая сотрудничает с нами и дает нам развиваться, а не использует нас - это Россия. Пришли европейцы к нам, у них была Библия, а у нас была земля и ресурсы. Они нас просили молиться с закрытыми глазами, дали нам Библию. А когда мы открыли глаза, то оказалось, что у них наши богатые земли, а у нас осталась Библия», - возмутился представитель делегации Мали Адама Диабате.

Надежду Африки на сотрудничество с Россией лучше всего проиллюстрировал Лама Севоба - сотрудник посольства Гвинеи. Он приехал на саммит в пилотке и футболке с изображениями российского лидера.

«Россия и Путин нас успокоили. Все будет нормально. Я видел во сне Путина два дня, я нашел такую футболку, я страдал, чтобы ее купить», - признался сотрудник посольства Гвинеи в России Лама Жак Севоба.

Именно Африка, население которой уже превышает миллиард человек, должна стать новым центром силы. Сотрудничая с ней, Россия начинает выстраивать архитектуру нового многополярного мира - основы его заложены в Санкт-Петербурге.