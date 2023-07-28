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Путин: мы не уходим от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию кризиса на Украине

Андрей Аркадьев
11:01 28.07.2023
Африканский континент становится новым центром силы, а его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии, добавил президент РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия не уходит от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию кризиса на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - Африка.

«Возьмем к примеру инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Москва с уважением относится к инициативам африканских стран и внимательно их рассматривает.

Президент отметил, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать суверенитет, право на свой собственный путь развития. Такой суверенитет не означает самоизоляцию, а подразумевает открытость и сотрудничество государств.

Путин также заявил, что Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве уже более, чем с 40 африканскими государствами. Часть оружия и техники поставляется в Африку бесплатно, чтобы укрепить безопасность в странах континента, подчеркнул президент.

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