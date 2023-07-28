Путин: Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 странами Африки
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве уже с более чем 40 африканскими государствами.
«Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укреплению безопасности и суверенитета этих государств», - заявил Путин на саммите Россия - Африка.
Владимир Путин отметил, что Россия настроена и дальше вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка стран Африки в специализированных учреждениях РФ.
Кроме этого, Путин заметил, что Россия не уходит от рассмотрения инициативы стран Африки относительно урегулирования кризиса на Украине.