Путин дал старт программе помощи Африке по борьбе с инфекциями

Владимир Путин сообщил о запуске «масштабной программы помощи» странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия планирует запустить программу помощи африканским государствам по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд рублей.

«В наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемиями», - передал президент России.

Об этом российский лидер сказал во время своего выступления на саммите Россия-Африка. Саммит проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля, на саммите присутствуют лидеры почти 50 африканских государств.