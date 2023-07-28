Пострадали музей и жилые дома: куда упали обломки украинской ракеты в Таганроге

В эпицентре взрыва оказалось здание Художественного музея, куда и упали обломки. Здание повреждено, в соседних многоквартирных домах выбиты окна, 15 человек обратились за помощью, работают спасатели. Люди пострадали от обломков, но погибших нет.

Место взрыва ракеты в центре Таганрога оцеплено полицейскими, на месте инцидента работают эксперты и представители экстренных служб и ведомств. Город был атакован ударным вариантом украинской ракеты ПВО С-200 . По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО обнаружили и перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в жилой район города.

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