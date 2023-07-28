Пострадали музей и жилые дома: куда упали обломки украинской ракеты в Таганроге
По факту ракетной атаки Киева по Таганрогу Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
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Место взрыва ракеты в центре Таганрога оцеплено полицейскими, на месте инцидента работают эксперты и представители экстренных служб и ведомств. Город был атакован ударным вариантом украинской ракеты ПВО С-200. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО обнаружили и перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали в жилой район города.