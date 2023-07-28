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МИД РФ осудил атаку Киева на Таганрог и Московскую область

Ян Брацкий
19:12 28.07.2023
В результате атаки на Таганрог пострадали 12 человек, несколько зданий получили повреждения.
МИД РФ осудил атаку Киева на Таганрог и Московскую область
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российский МИД решительно осудил террористическую атаку киевского режима по Таганрогу и объектам в Московской области. В ведомстве заявили, что военного смысла преступные действия против гражданского населения не имели.

«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - заявили на Смоленской площади.

Ранее в Минобороны России сообщили подробности атаки Киева по центру Таганрога. Для удара националисты использовали переоборудованную ракету С-200. Системы ПВО вовремя ее обнаружили и перехватили. Обломки ракеты упали на территории Таганрога и повредили несколько зданий. В результате ЧП никто не погиб, 12 человек были госпитализированы.   

Утром стало известно о попытке Киева атаковать объекты на территории Московской области при помощи беспилотников. Дрон удалось сбить, никто не пострадал, обошлось без разрушений.  

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