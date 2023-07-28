Киев ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой комплекса С-200
Минобороны России сообщает, что обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.
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Минобороны России сообщает об ударе по Таганрогу украинской ракетой.
«Двадцать восьмого июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», - говорится в сообщении.
Вражеская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО.
При этом обломки сбитой неприятельской ракеты упали не территории города. Результатом террористической атаки стало повреждение нескольких зданий, а также пострадавшие среди мирных жителей.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.