Киев ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой комплекса С-200

Панков: граждане до 30 лет, отправленные в запас в этом году, не будут подлежать призыву на срочную службу

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