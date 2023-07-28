Армия МО РФ сообщает об уничтожении второй украинской ракеты в Ростовской области Обломки вражеской ракеты упали в безлюдной местности, сообщает Минобороны России. © Фото: rstv01, Telegram Читайте нас на: Минобороны России сообщает об уничтожении второй украинской ракеты в Ростовской области. «Двадцать восьмого июля около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», - говорится в сообщении. Уточняется, что российские средства ПВО перехватили неприятельскую ракету в районе города Азов в Ростовской области. В российском оборонном ведомстве отметили, что обломки сбитой вражеской ракеты упали в безлюдной местности. Ранее сообщалось, что Киев ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой комплекса С-200. Ракета была сбита российскими зенитчиками, но ее обломки упали на территории Таганрога, есть повреждения зданий и постарадвшие. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика