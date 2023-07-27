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Украинку, не пожавшую руку сопернице из России на ЧМ, дисквалифицировали

Елизавета Кондрикова
16:57 27.07.2023
Украинку Ольгу Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке после поединка, исключили с ЧМ.
Украинку, не пожавшую руку сопернице из России на ЧМ, дисквалифицировали
© Фото: ТРК «Звезда»
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Украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована с чемпионата мира в Милане из-за демонстративного отказа пожать руку сопернице из России Анне Смирновой. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Скандал случился сегодня днем после того, как Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, но отказалась пожать руку сопернице, несмотря на принятые правила. Спортсменка выставила перед собой саблю в ответ на протянутую руку Смирновой и покинула дорожку. Тем самым украинка нарушила правила Международной федерации фехтования.

На электронном табло напротив фамилии Харлан значилось «Exc» (Исключена).

По правилам Международной федерации фехтования, поединок считается завершенным после того, как соперники пожмут друг другу руки.

Напомним, что совсем недавно Министерство Молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам участвовать в состязаниях, в которых также участвуют их коллеги из России. Запрет действовал с апреля 2022 года.

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