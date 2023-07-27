Спорт Тренер Тихомиров объяснил, за что судьи отстранили украинскую саблистку Ян Брацкий Отказ от рукопожатия и приветствия клинками является нарушением правил международной федерации фехтования и сурово карается судейской коллегией. © Фото: Tadashi Miyamoto, AFLO, GlobalLookPress Читайте нас на: Международная федерация фехтования поступила правильно, отстранив от соревнований украинскую саблистку, отказавшуюся пожать руку россиянке после боя. Об этом «Звезде» рассказал тренер по фехтованию, руководитель делегации нейтральных спортсменов Алексей Тихомиров. «Бой состоялся без каких-либо замечаний и нарушений. Украинская спортсменка одержала победу, но по правилам Международной федерации фехтования, после боя должно было состояться приветствие клинками и рукопожатие, но по инициативе украинской спортсменки, этого не состоялось. Поэтому вы вынуждены были подать протест в судейскую коллегию соревнований, протест был подтвержден и украинская спортсменка была снята с соревнований, но снята уже после поражения нашей спортсменки», - объяснил Тихомиров. Об инциденте стало известно сегодня днем. Бой между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой завершился в пользу первой со счетом 15:7. После финального укола Смирнова пошла в направлении соперницы с протянутой для рукопожатия рукой, но Харлан остановила ее, выставив перед собой саблю. Экспертное мнение и аналитика