Минспорт РФ планирует пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы
Россия пригласит украинских атлетов на первые в истории Всемирные игры дружбы, которые запланированы с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Об этом на полях форума Россия - Африка заявил министр спорта Олег Матыцин.
«Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», - рассказал Матыцин корреспонденту «Матч ТВ».
Программа Игр дружбы будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских в ней будут представлены бокс, плавание, легкая атлетика и другие. Из неолимпийских видов зрители смогут наблюдать за борьбой спортивных программистов, пляжных футболистов и других атлетов.
Ранее стало известно о решении Украины разрешить своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с атлетами из России и Белоруссии. В Олимпийском комитете России такое решение назвали торжеством разума.