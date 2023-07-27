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Минспорт РФ планирует пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

Ян Брацкий
16:54 27.07.2023
Украинцам пообещали безопасность и равные со всеми соревновательные возможности.
Минспорт РФ планирует пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы
© Фото: ТРК «Звезда»
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Россия пригласит украинских атлетов на первые в истории Всемирные игры дружбы, которые запланированы с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Об этом на полях форума Россия - Африка заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», - рассказал Матыцин корреспонденту «Матч ТВ».

Программа Игр дружбы будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских в ней будут представлены бокс, плавание, легкая атлетика и другие. Из неолимпийских видов зрители смогут наблюдать за борьбой спортивных программистов, пляжных футболистов и других атлетов.

Ранее стало известно о решении Украины разрешить своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с атлетами из России и Белоруссии. В Олимпийском комитете России такое решение назвали торжеством разума.

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