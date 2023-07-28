Панков: граждане до 30 лет, отправленные в запас в этом году, не будут подлежать призыву на срочную службу

Это будет сделано, невзирая на решение о повешении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет, которое сегодня одобрил Совфед России.

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что граждане, достигшие 27 лет в этом году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную военную службу в 2024 году.

Это будет сделано, невзирая на решение о повешении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет, которое сегодня одобрил Совет Федерации.

«Все, кто будут зачислены в запас до 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», - подчеркнул Панков на заседании Совфеда.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон относительно запрета на выезд за рубеж в случае получения гражданином повестки в военкомат.

Кроме этого, Совфед проголосовал за законопроект относительно повышения максимального штрафа до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат в случае получения повестки.