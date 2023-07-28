Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки в военкомат

Запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.

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Совет Федерации поддержал законопроект, запрещающий подлежащим призыву россиянам уезжать из страны после получения повестки. Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.

Согласно поправкам, запрет выезда за рубеж применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Соответствующее решение будет оформляться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Новые правила гласят, что гражданин РФ становится невыездными, когда извещение разместят в соответствующем реестре.

Ранее, 25 июля Госдума в III чтении приняла поправки о том, что с направления повестки военкомата гражданину будет запрещен выезд из России. А тем, кто не явится в военкомат после получения повестки, будет назначен штраф до 30 тысяч рублей.