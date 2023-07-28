Совет Федерации проголосовал за закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2024 года.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Совет Федерации проголосовал за закон о повышении призывного возраста до 30 лет.
Таким образом, верхний порог призывного возраста будет увеличен до 30 лет. Закон будет должен вступить в силу с 1 января 2024 года - тогда призывной возраст будет составлять с 18 до 30 лет.
Ранее Совфед одобрил закон о новых штрафах за неявку в военкомат - в случае подписания его президентом с 1 января 2024 года они будут составлять от 10 до 30 тысяч рублей.