Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2024 года.

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Совет Федерации проголосовал за закон о повышении призывного возраста до 30 лет.

Таким образом, верхний порог призывного возраста будет увеличен до 30 лет. Закон будет должен вступить в силу с 1 января 2024 года - тогда призывной возраст будет составлять с 18 до 30 лет.

Ранее Совфед одобрил закон о новых штрафах за неявку в военкомат - в случае подписания его президентом с 1 января 2024 года они будут составлять от 10 до 30 тысяч рублей.